Україна
Чоловік розпилив газовий балон в очі військовому ТЦК — вирок суду

Чоловік розпилив газовий балон в очі військовому ТЦК — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 11:15
Оновлено: 11:16
У Полтаві чоловік розпилив газовий балон на військового ТЦК
Чоловік тримає газовий балончик у руці. Ілюстративне фото: Freepik

Навесні 2025 року мешканець Полтави розпилив газовий перцевий балон на військовослужбовця ТЦК та поліціянта. У суді він визнав провину і пояснив, що не хотів контактувати з представниками ТЦК.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Чоловік розпилив газовий балон на військового ТЦК — що вирішив суд

Отже, 8 жовтня 2025 року Київський районний суд Полтави визнав винним мешканця Полтави, який навесні цього року застосував газовий балон проти військовослужбовців ТЦК та поліціянта, коли ті перевіряли його військово-облікові документи.

За даними суду, 21 квітня 2025 року на вулиці Жуківській у Київському районі Полтави група оповіщення, розшуку та доставлення Територіального центру комплектування (ТЦК) разом із поліцейським патрулем проводила перевірку військово-облікових документів.

Близько 13:00 вони помітили чоловіка, який йшов уздовж дороги. На вимогу представника ТЦК пред’явити документи той почав тікати. А коли його наздогнали, розпилив газовий балон "Pepper KO Jet" в обличчя одному з військовослужбовців ТЦК.

Після цього чоловік намагався утекти, але його зупинив поліціянт — і тоді чоловік застосував газовий балон повторно, уже проти правоохоронця. Обидва постраждалі отримали легкі опіки очей та шкіри повік.

Зрештою поліціянт затримав нападника і викликав швидку допомогу та додатковий екіпаж. Згодом і сам чоловік зателефонував на "102" і повідомив про застосування газу.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, та щиро розкаявся. Він пояснив, що не мав наміру завдати шкоди, а просто хотів уникнути контакту з представниками ТЦК. 

Суд кваліфікував його дії за двома статтями Кримінального кодексу:

  • умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі (військовому);
  • насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

Чоловіку призначили 3 роки позбавлення волі. Але врахувавши каяття та позитивну характеристику, суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік.

Раніше ми інформували, що у Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК.

Також ми повідомляли, що у Луцьку суд оголосив вирок чоловіку, який із ножем напав на військовослужбовця ТЦК.

суд Полтава покарання ТЦК та СП судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
