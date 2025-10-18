У Полтаві чоловік розпилив газовий балон на військового ТЦК

Чоловік розпилив газовий балон в очі військовому ТЦК — вирок суду
Навесні 2025 року мешканець Полтави розпилив газовий перцевий балон на військовослужбовця ТЦК та поліціянта. У суді він визнав провину і пояснив, що не хотів контактувати з представниками ТЦК.
Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Отже, 8 жовтня 2025 року Київський районний суд Полтави визнав винним мешканця Полтави, який навесні цього року застосував газовий балон проти військовослужбовців ТЦК та поліціянта, коли ті перевіряли його військово-облікові документи.
За даними суду, 21 квітня 2025 року на вулиці Жуківській у Київському районі Полтави група оповіщення, розшуку та доставлення Територіального центру комплектування (ТЦК) разом із поліцейським патрулем проводила перевірку військово-облікових документів.
Близько 13:00 вони помітили чоловіка, який йшов уздовж дороги. На вимогу представника ТЦК пред’явити документи той почав тікати. А коли його наздогнали, розпилив газовий балон "Pepper KO Jet" в обличчя одному з військовослужбовців ТЦК.
Після цього чоловік намагався утекти, але його зупинив поліціянт — і тоді чоловік застосував газовий балон повторно, уже проти правоохоронця. Обидва постраждалі отримали легкі опіки очей та шкіри повік.
Зрештою поліціянт затримав нападника і викликав швидку допомогу та додатковий екіпаж. Згодом і сам чоловік зателефонував на "102" і повідомив про застосування газу.
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, та щиро розкаявся. Він пояснив, що не мав наміру завдати шкоди, а просто хотів уникнути контакту з представниками ТЦК.
Суд кваліфікував його дії за двома статтями Кримінального кодексу:
- умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі (військовому);
- насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Чоловіку призначили 3 роки позбавлення волі. Але врахувавши каяття та позитивну характеристику, суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік.
