Напад на ТЦК у Кривому Році - що відомо

У четвер, 2 жовтня, у Кривому Розі стався напад на двох військових працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Потерпілі перебувають у лікарні.

Про це повідомили поліція Дніпропетровщини та місцевий ТЦК.

Напад на ТЦК у Кривому Році

Ранком 2 жовтня військові проводили оповіщення у Покровському районі Кривого Рогу. За даними правоохоронців, під час спілкування між чоловіком і військовими виникла сварка.

Тоді чоловік витягнув ніж і поранив ним двох працівників ТЦК віком 53 та 36 років, після чого з місця події втік. Постраждалих доставили до лікарні, один із них перебуває у важкому стані.

Слідчі відкрили кримінальні провадження, передбачені ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Пост Поліції Дніпропетровської області. Фото: скриншот

Що кажуть у ТЦК

У ТЦК зазначили, під час перевірки документів один із громадян дістав ніж та завдав поранень двом військовим. Після цього зловмисник втік із місця події. Постраждалих оперативно доставили до медичного закладу, один із них перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці вже внесли інформацію про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі особу ймовірного нападника встановлено, із ним проводяться слідчі дії.

Пост Дніпропетровського ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Луцьку суд виніс вирок чоловіку, який напав із ножем на співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Під час засідання суду обвинувачений визнав усі звинувачення та взяв на себе повну відповідальність за скоєне.

А у Сумах відбувся черговий розгляд резонансної справи про смертельну бійку на території Сумського міського центру комплектування.