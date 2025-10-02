Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК У Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК

У Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:38
Напад на ТЦК у Кривому Році - що відомо
Чоловік тримає ніж у руці. Фото: ілюстративне/freepik

У четвер, 2 жовтня, у Кривому Розі стався напад на двох військових працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Потерпілі перебувають у лікарні.

Про це повідомили поліція Дніпропетровщини та місцевий ТЦК.

Реклама
Читайте також:

Напад на ТЦК у Кривому Році

Ранком 2 жовтня військові проводили оповіщення у Покровському районі Кривого Рогу. За даними правоохоронців, під час спілкування між чоловіком і військовими виникла сварка.

Тоді чоловік витягнув ніж і поранив ним двох працівників ТЦК віком 53 та 36 років, після чого з місця події втік. Постраждалих доставили до лікарні, один із них перебуває у важкому стані.

Слідчі відкрили кримінальні провадження, передбачені ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

У Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК - фото 1
Пост Поліції Дніпропетровської області. Фото: скриншот

Що кажуть у ТЦК

У ТЦК зазначили, під час перевірки документів один із громадян дістав ніж та завдав поранень двом військовим. Після цього зловмисник втік із місця події. Постраждалих оперативно доставили до медичного закладу, один із них перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці вже внесли інформацію про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі особу ймовірного нападника встановлено, із ним проводяться слідчі дії.

У Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК - фото 2
Пост Дніпропетровського ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Луцьку суд виніс вирок чоловіку, який напав із ножем на співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Під час засідання суду обвинувачений визнав усі звинувачення та взяв на себе повну відповідальність за скоєне.

А у Сумах відбувся черговий розгляд резонансної справи про смертельну бійку на території Сумського міського центру комплектування.

бійка Кривий Ріг поліція військові ТЦК та СП
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації