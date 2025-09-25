Відео
Україна
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Смертельна бійка біля ТЦК в Сумах — суд знову розглянув справу

Смертельна бійка біля ТЦК в Сумах — суд знову розглянув справу

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 10:02
Бійка в сумському ТЦК — обвинуваченого залишили під вартою до листопада
Судове засідання у Сумах. Фото: Суспільне.Суми

У Зарічному районному суді міста Суми відбувся черговий розгляд резонансної справи щодо смертельної бійки на території Сумського міського центру комплектування. Суд ухвалив рішення залишити обвинуваченого під вартою ще на два місяці.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне.Суми".

Читайте також:

Обвинуваченого у смертельній бійці біля Сумського ТЦК залишать під вартою

Прокурор в суді наполягав, що підстав для зміни запобіжного заходу немає. Він підкреслив, що справа вже на розгляді суду, а ризики, визначені на момент обрання запобіжного заходу, залишаються актуальними, оскільки не всі свідки допитані й не досліджені матеріали слідства.

Захисниця обвинуваченого не заперечувала проти клопотання прокурора. У підсумку суддя Ірина Клімашевська задовольнила його й постановила залишити чоловіка під вартою до 21 листопада 2025 року без визначення застави.

Що відомо про бійку біля будівлі ТЦК в Сумах

За даними прокуратури, конфлікт стався 29 грудня 2024 року у приміщенні ТЦК. Під час сутички між двома чоловіками один із них отримав тяжкі травми. Внаслідок цього 40-річний сум'янин Євгеній Криводуб помер у лікарні 31 грудня.

На попередньому засіданні 9 вересня суд заслухав свідчення працівників центру комплектування та співробітника поліції. Сам обвинувачений під час засідання 9 травня визнав свою провину, зазначивши, що раніше воював, був поранений та проходив реабілітацію.

Якщо його вину доведуть у суді, чоловікові загрожує покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Луцьку судили чоловіка, який вдарив ножем працівника територіального центру комплектування.

А на Тернопільщині судили працівника ТЦК, який допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації.

бійка суд смерть Суми ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
