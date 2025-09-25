Драка в сумском ТЦК — обвиняемого оставили под стражей до ноября

Судебное заседание в Сумах. Фото: Суспільне.Суми

В Заречном районном суде города Сумы состоялось очередное рассмотрение резонансного дела о смертельной драке на территории Сумского городского центра комплектования. Суд принял решение оставить обвиняемого под стражей еще на два месяца.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне.Суми".

Прокурор в суде настаивал, что оснований для изменения меры пресечения нет. Он подчеркнул, что дело уже на рассмотрении суда, а риски, определенные на момент избрания меры пресечения, остаются актуальными, поскольку не все свидетели допрошены и не исследованы материалы следствия.

Защитница обвиняемого не возражала против ходатайства прокурора. В итоге судья Ирина Климашевская удовлетворила его и постановила оставить мужчину под стражей до 21 ноября 2025 года без определения залога.

Что известно о драке возле здания ТЦК в Сумах

По данным прокуратуры, конфликт произошел 29 декабря 2024 года в помещении ТЦК. Во время столкновения между двумя мужчинами один из них получил тяжелые травмы. В результате 40-летний сумчанин Евгений Криводуб умер в больнице 31 декабря.

На предыдущем заседании 9 сентября суд заслушал показания работников центра комплектования и сотрудника полиции. Сам обвиняемый во время заседания 9 мая признал свою вину, отметив, что ранее воевал, был ранен и проходил реабилитацию.

Если его вину докажут в суде, мужчине грозит наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

