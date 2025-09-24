Видео
Главная ТЦК В Бережанах работник ТЦК помог уклонистам избежать наказания

В Бережанах работник ТЦК помог уклонистам избежать наказания

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 10:02
На Тернопольщине работник ТЦК не составил протоколы на 16 уклонистов - суд вынес приговор
Работник ТЦК. Фото: depositphotos.com

На Тернопольщине суд признал работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) виновным в служебной халатности. Офицера оштрафовали за то, что он не оформил админпротоколы на мужчин, которые уклонялись от воинского учета.

Об этом говорится в судебном решении Бережанского районного суда Тернопольской области.

Читайте также:

Работника ТЦК наказали за служебную халатность

Как стало известно, офицер одного из ТЦК и СП Иван С. в течение января-апреля 2025 года он не составил протоколы на 16 мужчин, которые смогли избежать административной ответственности.

Из-за недобросовестного отношения к уставным обязанностям в отношении офицера составили несколько протоколов об административных правонарушениях.

В суде работник ТЦК признал свою вину, заявил, что сожалеет о содеянном и больше не будет допускать нарушений. Судья назначил Ивану С. наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Напомним, в Чернигове суд приговорил военнослужащего к пяти годам за решеткой из-за нежелания служить в ТЦК.

А также мы писали, что на Волыни наказали пенсионерку, которая швырнула камень в дверь здания ТЦК.

суд Тернопольская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
