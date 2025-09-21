На Волыни судили пенсионерку, которая защищала сына от ТЦК

Работа ТЦК. Фото: Моя Киевщина

В Ковельском горрайонном суде рассматривали дело 65-летней Лидии Д., которая бросала камни в двери территориального центра комплектования и ругала работников. Женщина объяснила, что была в отчаянии из-за мобилизации своего сына, который имеет серьезные проблемы со зрением и был комиссован.

Об этом сообщается в постановлении Ковельского горрайонного суда.

Суд рассмотрел дело пенсионерки

В Ковельском горрайонном суде Волынской области рассмотрели дело пенсионерки, которая летом бросала камни в двери здания ТЦК и высказывалась в адрес работников нецензурной бранью. Как отмечается в материалах суда, событие произошло 26 июля.

Во время заседания пенсионерка объяснила, что была взволнована после получения новости о мобилизации ее сына. По словам женщины, он имеет тяжелые недостатки зрения, не видит на оба глаза, но все равно был комиссован военно-врачебной комиссией. Вместе с невесткой она отправилась в ТЦК, чтобы объяснить ситуацию, однако дверь им никто не открыл, хотя они долго ждали, звонили и стучали.

В отчаянии пенсионерка бросила камень в дверь, однако он попал в стену. Только после этого из здания вышла женщина, с которой между сторонами возникла словесная перепалка. Пенсионерка подчеркнула, что не имела намерения кого-то обидеть или нанести вред, а действовала в состоянии сильного эмоционального напряжения. Она раскаялась, попросила прощения и напомнила суду, что является ветераном труда.

Суд квалифицировал действия женщины как мелкое хулиганство, однако, учитывая все смягчающие обстоятельства, освободил ее от ответственности. В итоге ей вынесли лишь устное замечание, а производство по делу было закрыто из-за малозначительности правонарушения.

Напомним, что если военнообязанный имеет решение районной ВВК о непригодности к службе, но Центральная военно-врачебная комиссия задерживает его подтверждение, следует направить официальное обращение в это учреждение.

Ранее мы также информировали, что в Ивано-Франковской области судили сотрудника ТЦК, которого обвинили в применении силы к военнообязанному мужчине во время мобилизации.