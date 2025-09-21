Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК На Волыни судили пенсионерку за камень в ТЦК

На Волыни судили пенсионерку за камень в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 10:02
На Волыни судили пенсионерку, которая защищала сына от ТЦК
Работа ТЦК. Фото: Моя Киевщина

В Ковельском горрайонном суде рассматривали дело 65-летней Лидии Д., которая бросала камни в двери территориального центра комплектования и ругала работников. Женщина объяснила, что была в отчаянии из-за мобилизации своего сына, который имеет серьезные проблемы со зрением и был комиссован.

Об этом сообщается в постановлении Ковельского горрайонного суда.

Реклама
Читайте также:

Суд рассмотрел дело пенсионерки

В Ковельском горрайонном суде Волынской области рассмотрели дело пенсионерки, которая летом бросала камни в двери здания ТЦК и высказывалась в адрес работников нецензурной бранью. Как отмечается в материалах суда, событие произошло 26 июля.

Во время заседания пенсионерка объяснила, что была взволнована после получения новости о мобилизации ее сына. По словам женщины, он имеет тяжелые недостатки зрения, не видит на оба глаза, но все равно был комиссован военно-врачебной комиссией. Вместе с невесткой она отправилась в ТЦК, чтобы объяснить ситуацию, однако дверь им никто не открыл, хотя они долго ждали, звонили и стучали.

В отчаянии пенсионерка бросила камень в дверь, однако он попал в стену. Только после этого из здания вышла женщина, с которой между сторонами возникла словесная перепалка. Пенсионерка подчеркнула, что не имела намерения кого-то обидеть или нанести вред, а действовала в состоянии сильного эмоционального напряжения. Она раскаялась, попросила прощения и напомнила суду, что является ветераном труда.

Суд квалифицировал действия женщины как мелкое хулиганство, однако, учитывая все смягчающие обстоятельства, освободил ее от ответственности. В итоге ей вынесли лишь устное замечание, а производство по делу было закрыто из-за малозначительности правонарушения.

Напомним, что если военнообязанный имеет решение районной ВВК о непригодности к службе, но Центральная военно-врачебная комиссия задерживает его подтверждение, следует направить официальное обращение в это учреждение.

Ранее мы также информировали, что в Ивано-Франковской области судили сотрудника ТЦК, которого обвинили в применении силы к военнообязанному мужчине во время мобилизации.

суд пенсионеры Волынская область ВВК ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации