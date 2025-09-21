Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК На Волині судили пенсіонерку за камінь у ТЦК

На Волині судили пенсіонерку за камінь у ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 10:02
На Волині судили пенсіонерку, що захищала сина від ТЦК
Праця ТЦК. Фото: Моя Київщина

У Ковельському міськрайонному суді розглядали справу 65-річної Лідії Д., яка кидала каміння у двері територіального центру комплектування та лаяла працівників. Жінка пояснила, що була в розпачі через мобілізацію свого сина, який має серйозні проблеми із зором і був комісований.

Про це повідомляється у постанові Ковельського міськрайонного суду.

Реклама
Читайте також:

Суд розглянув справу пенсіонерки

У Ковельському міськрайонному суді Волинської області розглянули справу пенсіонерки, яка влітку кидала каміння у двері будівлі ТЦК та висловлювалася на адресу працівників нецензурною лайкою. Як зазначається у матеріалах суду, подія сталася 26 липня.

Під час засідання пенсіонерка пояснила, що була розхвильована після отримання новини про мобілізацію її сина. За словами жінки, він має тяжкі вади зору, не бачить на обидва ока, але все одно був комісований військово-лікарською комісією. Разом із невісткою вона вирушила до ТЦК, щоб пояснити ситуацію, однак двері їм ніхто не відчинив, хоча вони довго чекали, дзвонили й стукали.

У відчаї пенсіонерка кинула камінь у двері, проте він влучив у стіну. Лише після цього з будівлі вийшла жінка, з якою між сторонами виникла словесна перепалка. Пенсіонерка підкреслила, що не мала наміру когось образити чи завдати шкоди, а діяла в стані сильного емоційного напруження. Вона розкаялася, попросила вибачення й нагадала суду, що є  ветераном праці.

Суд кваліфікував дії жінки як дрібне хуліганство, проте, врахувавши всі пом’якшуючі обставини, звільнив її від відповідальності. У підсумку їй винесли лише усне зауваження, а провадження у справі було закрито через малозначність правопорушення.

Нагадаємо, що якщо військовозобов’язаний має рішення районної ВЛК про непридатність до служби, але Центральна військово-лікарська комісія затримує його підтвердження, варто надіслати офіційне звернення до цієї установи. 

Раніше ми також інформували, що в Івано-Франківській області судили співробітника ТЦК, якого звинуватили у застосуванні сили до військовозобов’язаного чоловіка під час мобілізації. 

суд пенсіонери Волинська область ВЛК ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації