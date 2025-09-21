На Волині судили пенсіонерку, що захищала сина від ТЦК

Праця ТЦК. Фото: Моя Київщина

У Ковельському міськрайонному суді розглядали справу 65-річної Лідії Д., яка кидала каміння у двері територіального центру комплектування та лаяла працівників. Жінка пояснила, що була в розпачі через мобілізацію свого сина, який має серйозні проблеми із зором і був комісований.

Про це повідомляється у постанові Ковельського міськрайонного суду.

Реклама

Читайте також:

Суд розглянув справу пенсіонерки

У Ковельському міськрайонному суді Волинської області розглянули справу пенсіонерки, яка влітку кидала каміння у двері будівлі ТЦК та висловлювалася на адресу працівників нецензурною лайкою. Як зазначається у матеріалах суду, подія сталася 26 липня.

Під час засідання пенсіонерка пояснила, що була розхвильована після отримання новини про мобілізацію її сина. За словами жінки, він має тяжкі вади зору, не бачить на обидва ока, але все одно був комісований військово-лікарською комісією. Разом із невісткою вона вирушила до ТЦК, щоб пояснити ситуацію, однак двері їм ніхто не відчинив, хоча вони довго чекали, дзвонили й стукали.

У відчаї пенсіонерка кинула камінь у двері, проте він влучив у стіну. Лише після цього з будівлі вийшла жінка, з якою між сторонами виникла словесна перепалка. Пенсіонерка підкреслила, що не мала наміру когось образити чи завдати шкоди, а діяла в стані сильного емоційного напруження. Вона розкаялася, попросила вибачення й нагадала суду, що є ветераном праці.

Суд кваліфікував дії жінки як дрібне хуліганство, проте, врахувавши всі пом’якшуючі обставини, звільнив її від відповідальності. У підсумку їй винесли лише усне зауваження, а провадження у справі було закрито через малозначність правопорушення.

Нагадаємо, що якщо військовозобов’язаний має рішення районної ВЛК про непридатність до служби, але Центральна військово-лікарська комісія затримує його підтвердження, варто надіслати офіційне звернення до цієї установи.

Раніше ми також інформували, що в Івано-Франківській області судили співробітника ТЦК, якого звинуватили у застосуванні сили до військовозобов’язаного чоловіка під час мобілізації.