Мобілізація під час розгляду висновку ВЛК - чи можуть мобілізувати, поки центральна ВЛК ухвалює рішення

Співробітники ТЦК розглядають документи військовозобов’язаного. Фото: Житомирський ОТЦК та СП

Якщо військовозобов’язаний громадянин отримав рішення районної ВЛК про непридатність, а ЦВЛК не поспішає підтверджувати це рішення, потрібно надіслати до цієї організації відповідне звернення. Мобілізувати такого громадянина ТЦК не має права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Якщо в ЦВЛК тягнуть час

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК) занадто довго розглядає його справу про визнання непридатним до військової служби.

Чоловік поцікавився, як пришвидшити цей процес.

"Потрібно надіслати звернення до ЦВЛК з приводу стану розгляду Вашої справи", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Це можна зробити або особисто (письмово до ЦВЛК або звернення на гарячу лінію МОУ) або за допомогою адвоката, запевнив юрист.

Мобілізація до рішення ЦВЛК

Щодо можливості мобілізації громадянина у такій ситуації, Айвазян зазначив, що ситуація є неоднозначною.

"Згідно законодавства не мають права, якщо Ви не в розшуку ТЦК. На практиці, на жаль, буває по різному, тож, Вам потрібно обов'язково зайнятись цим питанням", — підкреслив адвокат.

Коли у "Резерв+" з'являться дані про визнання непридатним до проходження служби, буде вже значно легше, запевнив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ТЦК може ухвалити рішення про дообстеження у центральній ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи накладуть на громадянина штраф, якщо ТЦК затягує розгляд висновку ВЛК.