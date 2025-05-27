Розгляд справи у ТЦК - чи оштрафують громадянина за відсутність рішення ТЦК

ТЦК затягує розгляд висновку ВЛК — чи накладуть штраф
Якщо громадянин не з його вини не може отримати висновок ВЛК про свою непридатність, територіальний центр комплектування не має права штрафувати цю особу. Якщо ж таке станеться, громадянин матиме право оскаржити це рішення в суді.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Процес у ВЛК затягнувся
До юристів звернувся громадянин, який розповів, що військово-лікарська комісія ухвалила рішення про його непридатність до військової служби — а потім почалося затягування процесу ухвалення рішення.
Яке, у свою чергу, обернулося появою у "Резерв+" повідомлення про порушення військового обліку.
Громадянин поцікавився, чи можуть його оштрафувати за неухвалене не з його вини рішення.
"Вашої вини в тому, що ЦВЛК так довго затверджує свідоцтво про хворобу, немає", — підкреслив юрист Владислав Дерій.
Штраф і його оскарження
Таким чином, ТЦК не має права накладати штраф на громадянина, який не може завершити процес визначення стану придатності до військової служби через затягування процесів у різних інстанціях.
"У випадку неправомірного притягнення до адміністративної відповідальності (штраф), Ви можете оскаржити таке рішення у судовому порядку", — наголосив Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як має вчинити ТЦК, якщо ВЛК не дала результату.
Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК може ухвалити рішення щодо виключення громадянина з військового обліку.
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