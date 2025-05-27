Рассмотрение дела в ТЦК - оштрафуют ли гражданина за отсутствие решения ТЦК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Если гражданин не по его вине не может получить заключение ВВК о своей непригодности, территориальный центр комплектования не имеет права штрафовать это лицо. Если же такое произойдет, гражданин имеет право обжаловать это решение в суде.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Процесс в ВВК затянулся

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что военно-врачебная комиссия приняла решение о его непригодности к военной службе — а потом началось затягивание процесса принятия решения.

Которое, в свою очередь, обернулось появлением в "Резерв+" сообщения о нарушении воинского учета.

Гражданин поинтересовался, могут ли его оштрафовать за непринятое не по его вине решение.

"Вашей вины в том, что ЦВЛК так долго утверждает свидетельство о болезни, нет", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Штраф и его обжалование

Таким образом, ТЦК не имеет права накладывать штраф на гражданина, который не может завершить процесс определения состояния годности к военной службе из-за затягивания процессов в различных инстанциях.

"В случае неправомерного привлечения к административной ответственности (штраф), Вы можете обжаловать такое решение в судебном порядке", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как должна поступить ТЦК, если ВВК не дала результата.

Добавим, мы сообщали о том, когда ТЦК может принять решение об исключении гражданина с воинского учета.