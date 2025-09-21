Мобилизация при рассмотрении заключения ВВК - могут ли мобилизовать, пока центральная ВВК принимает решение

Сотрудники ТЦК рассматривают документы военнообязанного. Фото: Житомирский ОТЦК и СП

Если военнообязанный гражданин получил решение районной ВВК о непригодности, а ЦВВК не спешит подтверждать это решение, нужно направить в эту организацию соответствующее обращение. Мобилизовать такого гражданина ТЦК не имеет права.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Если в ЦВВК тянут время

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что центральная военно-врачебная комиссия (ЦВВК) слишком долго рассматривает его дело о признании непригодным к военной службе.

Мужчина поинтересовался, как ускорить этот процесс.

"Нужно направить обращение в ЦВВК по поводу состояния рассмотрения Вашего дела", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Это можно сделать или лично (письменно в ЦВЛК или обращение на горячую линию МОУ) или с помощью адвоката, заверил юрист.

Мобилизация до решения ЦВВК

О возможности мобилизации гражданина в такой ситуации, Айвазян отметил, что ситуация неоднозначна.

"Согласно законодательству не имеют права, если Вы не в розыске ТЦК. На практике, к сожалению, бывает по-разному, поэтому, Вам нужно обязательно заняться этим вопросом", — подчеркнул адвокат.

Когда у "Резерв+" появятся данные о признании непригодным к прохождению службы, будет уже значительно легче, заверил Юрий Айвазян.

