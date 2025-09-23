В Чернигове военнослужащего осудили за отказ служить в ТЦК

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Чернигове суд вынес приговор военнослужащему, который не явился для прохождения службы в областном территориальном центре комплектования после лечения в госпитале. Он не желал служить в ТЦК, однако, судья назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Участник боевых действий не хотел продолжать службу в ТЦК

Обвиняемый является участником боевых действий. По материалам судебного дела, он после госпиталя был направлен для службы в Черниговский областной ТЦК, однако на новое место не прибыл.

Командование объявило его в розыск за самовольное оставление части. Впоследствии он самостоятельно прибыл на службу, однако был задержан и взят под стражу.

В суде мужчина своей вины не признал. Он пояснил, что находился по месту жительства из-за проблем со здоровьем, оставался на связи, но с ним никто не контактировал. По словам обвиняемого, он готов продолжать службу, однако не в ТЦК, ведь с 2022 года воюет на фронте, имеет двоих детей на содержании, а старший сын тоже служит в армии. Также он отметил, что состояние его здоровья ухудшилось и он должен постоянно принимать лекарства, что подтвердили врачи СИЗО.

Командир части подтвердил, что военный находился на лечении в психоневрологической больнице с диагнозом невротических реакций, связанных с употреблением алкоголя, а также в кардиологическом отделении с диагнозом гипертонической болезни I стадии.

Судья назначил приговор с наказанием в виде пяти лет лишения свободы.

