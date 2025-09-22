В Полтаве арестовали адвоката и сообщника за схемы уклонения от мобилизации

Судья. Фото иллюстративное: Freepik

В Полтаве взяли под стражу адвоката и ее сообщника, которых подозревают в систематическом препятствовании деятельности ТЦК и СП. Следственный судья Шевченковского райсуда избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Шевченковского районного суда города Полтавы.

По данным следствия, адвокат организовала схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Она консультировала клиентов, как избежать явки в ТЦК и СП для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии, а также предоставляла ложные сведения представителям военных формирований.

Следствие считает, что за неправомерную выгоду женщина, используя связи в медицинских и военных учреждениях, фактически срывала мобилизационные мероприятия в Кременчуге и по всей Полтавской области.

Кроме того, она организовала схему физического побега военнообязанных из пунктов сбора ТЦК, привлекая для этого знакомого водителя такси, 2000 года рождения.

Обоим сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Досудебное расследование продолжается.

