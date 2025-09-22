Відео
У Полтаві судитимуть адвокатку, яка "відмазувала" від ТЦК

У Полтаві судитимуть адвокатку, яка "відмазувала" від ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 10:02
У Полтаві арештували адвокатку та спільника за схеми ухилення від мобілізації
Суддя. Фото ілюстративне: Freepik

У Полтаві взяли під варту адвокатку та її спільника, яких підозрюють у систематичному перешкоджанні діяльності ТЦК та СП. Слідчий суддя Шевченківського райсуду обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомили у пресслужбі Шевченківського районного суду міста Полтави. 

Читайте також:

У Полтаві судитимуть адвокатку за допомогу військовозобов'язаним уникнути ТЦК

За даними слідства, адвокатка організувала схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вона консультувала клієнтів, як уникнути явки до ТЦК та СП для уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії, а також надавала неправдиві відомості представникам військових формувань.

Слідство вважає, що за неправомірну вигоду жінка, використовуючи зв’язки в медичних і військових установах, фактично зривала мобілізаційні заходи у Кременчуці та по всій Полтавській області.

Крім того, вона організувала схему фізичної втечі військовозобов’язаних із пунктів збору ТЦК, залучивши для цього знайомого водія таксі, 2000 року народження.

Обом повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Волині судили 65-річну жінку, яка жбурнула камінь в працівників ТЦК.

А на Івано-Франківщині судили працівника ТЦК, який силою затримав чоловіка. 

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
