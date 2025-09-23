Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Військовий хотів служити не в ТЦК, але отримав п'ять років тюрми

Військовий хотів служити не в ТЦК, але отримав п'ять років тюрми

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 10:02
У Чернігові військовослужбовця засудили за відмову служити в ТЦК
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Чернігові суд виніс вирок військовослужбовцю, який не з’явився для проходження служби в обласному територіальному центрі комплектування після лікування у шпиталі. Він не бажав служити в ТЦК, проте, суддя призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. 

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Учасник бойових дій не хотів продовжувати службу в ТЦК

Обвинувачений є учасником бойових дій. За матеріалами судової справи, він після госпіталю був направлений для служби до Чернігівського обласного ТЦК, проте на нове місце не прибув.

Командування оголосило його в розшук за самовільне залишання частини. Згодом він самостійно прибув на службу, однак був затриманий та взятий під варту.

У суді чоловік своєї вини не визнав. Він пояснив, що перебував за місцем проживання через проблеми зі здоров’ям, залишався на зв’язку, але з ним ніхто не контактував. За словами обвинуваченого, він готовий продовжувати службу, проте не в ТЦК, адже з 2022 року воює на фронті, має двох дітей на утриманні, а старший син теж служить у війську. Також він наголосив, що стан його здоров'я погіршився і він має постійно приймати ліки, що підтвердили лікарі СІЗО.

Командир частини підтвердив, що військовий перебував на лікуванні в психоневрологічній лікарні з діагнозом невротичних реакцій, пов’язаних із вживанням алкоголю, а також у кардіологічному відділенні з діагнозом гіпертонічної хвороби І стадії.

Суддя призначив вирок із покаранням у вигляді п’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, у Києві оголосили вирок у справі резонансного вбивства підлітка на фунікулері

Також в Полтаві судили адвокатку, яка разом зі спільником організувала схему для уникнення служби військовозобов'язаних.

суд мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації