У Чернігові військовослужбовця засудили за відмову служити в ТЦК

У Чернігові суд виніс вирок військовослужбовцю, який не з’явився для проходження служби в обласному територіальному центрі комплектування після лікування у шпиталі. Він не бажав служити в ТЦК, проте, суддя призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Учасник бойових дій не хотів продовжувати службу в ТЦК

Обвинувачений є учасником бойових дій. За матеріалами судової справи, він після госпіталю був направлений для служби до Чернігівського обласного ТЦК, проте на нове місце не прибув.

Командування оголосило його в розшук за самовільне залишання частини. Згодом він самостійно прибув на службу, однак був затриманий та взятий під варту.

У суді чоловік своєї вини не визнав. Він пояснив, що перебував за місцем проживання через проблеми зі здоров’ям, залишався на зв’язку, але з ним ніхто не контактував. За словами обвинуваченого, він готовий продовжувати службу, проте не в ТЦК, адже з 2022 року воює на фронті, має двох дітей на утриманні, а старший син теж служить у війську. Також він наголосив, що стан його здоров'я погіршився і він має постійно приймати ліки, що підтвердили лікарі СІЗО.

Командир частини підтвердив, що військовий перебував на лікуванні в психоневрологічній лікарні з діагнозом невротичних реакцій, пов’язаних із вживанням алкоголю, а також у кардіологічному відділенні з діагнозом гіпертонічної хвороби І стадії.

Суддя призначив вирок із покаранням у вигляді п’яти років позбавлення волі.

