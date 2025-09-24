На Тернопільщині працівник ТЦК не склав протоколи на 16 ухилянтів — суд виніс вирок

Працівник ТЦК. Фото: depositphotos.com

На Тернопільщині суд визнав працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) винним у службовій недбалості. Офіцера оштрафували за те, що він не оформив адмінпротоколи на чоловіків, які ухилялися від військового обліку.

Про це йдеться у судовому рішенні Бережанського районного суду Тернопільської області.

Працівника ТЦК покарали за службову недбалість

Як стало відомо, офіцер одного з ТЦК та СП Іван С. протягом січня-квітня 2025 року він не склав протоколи на 16 чоловіків, які змогли уникнути адміністративної відповідальності.

Через несумлінне ставлення до статутних обов'язків щодо офіцера склали декілька протоколів про адмінправопорушення.

У суді працівник ТЦК визнав свою провину, заявив, що шкодує про вчинене та більше не допускатиме порушень. Суддя призначив Івану С. покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

