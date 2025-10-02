Видео
Главная ТЦК В Кривом Роге мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК

В Кривом Роге мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:38
Нападение на ТЦК в Кривом Роке - что известно
Мужчина держит нож в руке. Фото: иллюстративное/freepik

В четверг, 2 октября, в Кривом Роге произошло нападение на двух военных работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Пострадавшие находятся в больнице.

Об этом сообщили полиция Днепропетровщины и местный ТЦК.

Читайте также:

Нападение на ТЦК в Кривом Роге

Утром 2 октября военные проводили оповещение в Покровском районе Кривого Рога. По данным правоохранителей, во время общения между мужчиной и военными возникла ссора.

Тогда мужчина вытащил нож и ранил им двух работников ТЦК в возрасте 53 и 36 лет, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавших доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Следователи открыли уголовные производства, предусмотренные ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

У Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК - фото 1
Пост Полиции Днепропетровской области. Фото: скриншот

Что говорят в ТЦК

В ТЦК отметили, во время проверки документов один из граждан достал нож и нанес ранения двум военным. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители уже внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас личность предполагаемого нападающего установлена, с ним проводятся следственные действия.

У Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК - фото 2
Пост Днепропетровского ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, что в Луцке суд вынес приговор мужчине, который напал с ножом на сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время заседания суда обвиняемый признал все обвинения и взял на себя полную ответственность за содеянное.

А в Сумах состоялось очередное рассмотрение резонансного дела о смертельной драке на территории Сумского городского центра комплектования.

драка Кривой Рог полиция военные ТЦК и СП
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
