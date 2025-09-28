В Луцке судили мужчину, который с ножом напал на военного ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Луцке суд огласил приговор мужчине, который с ножом напал на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда.

По данным суда, 20 июня, двое военных ТЦК взвода охраны заступили на суточное дежурство в Луцке. На следующий день, 21 июня, в составе группы совместного патрулирования возле жилого дома встретили и остановили мужчину.

Согласно приказу, военные имели полномочия проводить оповещение военнообязанных и вручать повестки. По данным суда, оба работника ТЦК, были в военной форме с шевронами, со знаками различия.

Во время проверки военно-учетных документов мужчина ударил ножом одного из них в плечо. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, рана вызвала кратковременное расстройство здоровья.

Как выяснилось, обвиняемый — водитель у одного из местных предпринимателей. Свою вину лучанин признал полностью и подтвердил в суде, что действительно отказался предоставлять работникам ТЦК документы для проверки военно-учетных данных и совершил нападение.

В конечном решении, судья освободил 31-летнего жителя Луцка от 3 лет за решеткой с испытанием. Ему назначили год испытательного срока. На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Волынский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

