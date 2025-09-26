На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации из-за больной сестры — суд вынес приговор.

Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Полтавской области мужчину приговорили к двум годам пробационного надзора за отказ от мобилизации. Он заявил, что ухаживает за сестрой с 1 группой инвалидности.

Об этом сообщает Великобагачанский районный суд Полтавской области.

Жителю Полтавщины вынесли приговор

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года мужчину признали пригодным к мобилизации. Однако во время пребывания в помещении территориального центра комплектования он категорически отказался получить повестку.

На судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся. Он подтвердил, что действительно 26 апреля 2024 года отказался от получения повестки в присутствии работников ТЦК, мотивировав это уходом за родной сестрой, которой установлена 1 группа инвалидности, и просил учесть, что на время рассмотрения дела в суде он имеет отсрочку на основании п. 14 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке".

Суд установил, что 58-летний мужчина действительно ухаживает за сестрой 1951 года рождения, которой назначена 1 группа инвалидности.

Выслушав все обстоятельства, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет пробационного надзора.

