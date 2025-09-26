На Полтавщині чоловік відмовився від мобілізації через хвору сестру — суд виніс вирок.

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

У Полтавській області чоловіка засудили до двох років пробаційного нагляду за відмову від мобілізації. Він заявив, що доглядає за сестрою з 1 групою інвалідності.

Про це повідомляє Великобагачанський районний суд Полтавської області.

Мешканцю Полтавщини винесли вирок

Згідно з матеріалами справи, у квітні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Проте під час перебування у приміщенні територіального центру комплектування він категорично відмовився отримати повістку.

На судовому засіданні чоловік визнав провину та розкаявся. Він підтвердив, що дійсно 26 квітня 2024 року відмовився від отримання повістки у присутності працівників ТЦК, мотивувавши це доглядом за рідною сестрою, якій встановлено 1 групу інвалідності, та просив врахувати, що на час розгляду справи в суді він має відстрочку на підставі п. 14 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку".

Суд встановив, що 58-річний чоловік дійсно доглядає за сестрою 1951 року народження, якій призначено 1 групу інвалідності.

Вислухавши всі обставини, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду.

