У Луцьку судили чоловіка, який із ножем напав на військового ТЦК

У Луцьку суд оголосив вирок чоловіку, який із ножем напав на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Чоловік напав із ножем на військового ТЦК у Луцьку — рішення суду

За даними суду, 20 червня, двоє військових ТЦК взводу охорони заступили на добове чергування в Луцьку. Наступного дня, 21 червня, в складі групи спільного патрулювання біля житлового будинку зустріли й зупинили чоловіка.

Відповідно до наказу, військові мали повноваження проводити оповіщення військовозобов'язаних і вручати повістки. За даними суду, обидва працівники ТЦК, були у військовому однострої з шевронами, зі знаками розрізнення.

Під час перевірки військово-облікових документів чоловік вдарив ножем одного з них у плече. Відповідно до висновку судово-медичного експерта, рана спричинила короткочасний розлад здоров'я.

Як з'ясувалося, обвинувачений — водій в одного з місцевих підприємців. Свою вину лучанин визнав повністю та підтвердив у суді, що дійсно відмовився надавати працівникам ТЦК документи для перевірки військово-облікових даних і вчинив напад.

В кінцевому рішенні, суддя звільнив 31-річного жителя Луцька від 3 років за ґратами із випробуванням. Йому призначили рік іспитового строку. На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення.

