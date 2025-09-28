Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК У Луцьку чоловік із ножем напав на військового ТЦК — вирок суду

У Луцьку чоловік із ножем напав на військового ТЦК — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 10:02
У Луцьку судили чоловіка, який із ножем напав на військового ТЦК
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Луцьку суд оголосив вирок чоловіку, який із ножем напав на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Реклама
Читайте також:

Чоловік напав із ножем на військового ТЦК у Луцьку — рішення суду

За даними суду, 20 червня, двоє військових ТЦК взводу охорони заступили на добове чергування в Луцьку. Наступного дня, 21 червня, в складі групи спільного патрулювання біля житлового будинку зустріли й зупинили чоловіка.

Відповідно до наказу, військові мали повноваження проводити оповіщення військовозобов'язаних і вручати повістки. За даними суду, обидва працівники ТЦК, були у військовому однострої з шевронами, зі знаками розрізнення.

Під час перевірки військово-облікових документів чоловік вдарив ножем одного з них у плече. Відповідно до висновку судово-медичного експерта, рана спричинила короткочасний розлад здоров'я.

Як з'ясувалося, обвинувачений — водій в одного з місцевих підприємців. Свою вину лучанин визнав повністю та підтвердив у суді, що дійсно відмовився надавати працівникам ТЦК документи для перевірки військово-облікових даних і вчинив напад.

В кінцевому рішенні, суддя звільнив 31-річного жителя Луцька від 3 років за ґратами із випробуванням. Йому призначили рік іспитового строку. На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення.

Нещодавно ми повідомляли, що суд покарав жителя Закарпаття, який ухилився від призову на військову службу.

Також ми інформували, що у Полтавській області чоловіка засудили за відмову від мобілізації.

напад Луцьк покарання ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації