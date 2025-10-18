Видео
Главная ТЦК Мужчина распылил газовый баллон на военного ТЦК — приговор суда

Мужчина распылил газовый баллон на военного ТЦК — приговор суда

Дата публикации 18 октября 2025 11:15
обновлено: 11:16
В Полтаве мужчина распылил газовый баллон на военного ТЦК
Мужчина держит газовый баллончик в руке. Иллюстративное фото: Freepik

Весной 2025 года житель Полтавы распылил газовый перцовый баллон на военнослужащего ТЦК и полицейского. В суде он признал вину и объяснил, что не хотел контактировать с представителями ТЦК.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина распылил газовый баллон на военного ТЦК — что решил суд

Итак, 8 октября 2025 года Киевский районный суд Полтавы признал виновным жителя Полтавы, который весной этого года применил газовый баллон против военнослужащих ТЦК и полицейского, когда те проверяли его военно-учетные документы.

По данным суда, 21 апреля 2025 года на улице Жуковской в Киевском районе Полтавы группа оповещения, розыска и доставки Территориального центра комплектования (ТЦК) вместе с полицейским патрулем проводила проверку военно-учетных документов.

Около 13:00 они заметили мужчину, который шел вдоль дороги. По требованию представителя ТЦК предъявить документы тот начал убегать. А когда его догнали, распылил газовый баллон "Pepper KO Jet" в лицо одному из военнослужащих ТЦК.

После этого мужчина пытался убежать, но его остановил полицейский — и тогда мужчина применил газовый баллон повторно, уже против правоохранителя. Оба пострадавших получили легкие ожоги глаз и кожи век.

В конце концов полицейский задержал нападавшего и вызвал скорую помощь и дополнительный экипаж. Впоследствии и сам мужчина позвонил на "102" и сообщил о применении газа.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и искренне раскаялся. Он пояснил, что не имел намерения нанести вред, а просто хотел избежать контакта с представителями ТЦК.

Суд квалифицировал его действия по двум статьям Уголовного кодекса:

  • умышленное причинение легких телесных повреждений служебному лицу (военному);
  • насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Мужчине назначили 3 года лишения свободы. Но учитывая раскаяние и положительную характеристику, суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
