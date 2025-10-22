Работник ТЦК побили авто в Кременчуге — что решил суд

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Хмельницкая областная прокуратура

В Кременчуге двое мужчин напали на военных ТЦК и распылили им в лицо газовый баллончик. Конфликт возник во время проверки документов.

Об этом говорится в приговоре, который обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно документам дела известно, что событие произошло в мае 2025 года возле офиса финансовой компании. Военные ТЦК подошли к трем мужчинам и хотели проверить их документы, однако между ними возник конфликт.

Так, один из мужчин расплескал газовый баллончик в лицо военным, в результате чего они получили ожог глаз и кожи. После этого вместе со своими товарищами он повредил служебный автомобиль работников ТЦК Renault Duster.

Решение суда

Правоохранители провели обыски у фигурантов дела и нашли у нападающего телескопическую дубинку, которую экспертиза признала холодным оружием.

Уже во время расследования, обвиняемые заключили соглашение с прокурором и полностью признали свою вину. Они компенсировали убытки, а также перечислили на поддержку ВСУ по 20 тыс. грн.

В результате суд признал их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, в том числе с применением оружия; а также в незаконном ношении холодного оружия. Так, один из мужчин получил два года лишения свободы с испытательным сроком на один год. Другой — четыре года лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Напомним, ранее в Полтаве мужчина распылил газовый баллон в глаза военному ТЦК. Он получил испытательный срок.

А в Луцке судили работника ТЦК за выключенную бодикамеру. Он вынужден заплатить штраф в размере 17 тыс. грн.