Працівники ТЦК та СП. Фото: Getty Images

Відсутність дзвінка після доставки людини до територіального центру комплектування не означає, що її близькі повинні просто чекати. Родичі мають право з’ясувати місцеперебування чоловіка та звертатися по допомогу, якщо зв’язок із ним зник. Внутрішні правила роботи ТЦК передбачають повідомлення довіреної особи про прибуття громадянина.

Відповідні вимоги викладені в інструкції, затвердженій наказом Головнокомандувача ЗСУ № 423 від 6 жовтня 2026 року, повідомляють Новини.LIVE.

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Згідно з документом, черговий повинен зафіксувати час доставки особи, внести необхідні відомості до журналу та організувати телефонний дзвінок за вказаним ним номером. Якщо зв’язатися з родичем або іншою довіреною особою не вдалося, спроби додзвонитися повинні повторюватися. У приміщеннях ТЦК, де перебувають доставлені громадяни, передбачено безперервне відеоспостереження, а записи мають зберігатися не менше 30 днів.

Куди звертатися родині, якщо зв’язку немає

Якщо людина перестала відповідати після доставки, родичам рекомендується не відкладати звернення до відповідних служб. Зв’язатися з ними можна за такими номерами:

102 — поліція, щоб повідомити про зникнення зв’язку та з’ясувати обставини;

0 800 213 103 — система безкоштовної правової допомоги;

1678 — гаряча лінія Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Під час звернення варто надати дані особи, повідомити, де і коли її бачили востаннє, а також описати обставини зникнення. Важливо подавати й письмові заяви, зберігаючи підтвердження їх прийняття.

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Які умови повинні забезпечити в територіальному центрі

Інструкція також визначає вимоги щодо поводження з військовозобов’язаними. Не допускаються погрози, образи, приниження людської гідності та провокування конфліктів. У людини має бути можливість конфіденційно спілкуватися з адвокатом. Вилучати телефон, ремінь, шнурки та інші особисті речі без передбачених підстав не можна.

Добровільна передача телефону на зберігання не дає права переглядати його вміст. У приміщеннях мають бути місця для сидіння, освітлення, вентиляція, питна вода та доступ до туалету. Харчування має забезпечувати не менше 3500 кілокалорій на добу, а меню складається на тиждень.

Раніше Новини.LIVE писали, чи повинні підприємці вказувати нових найнятих працівників у списках, які необхідно подати до ТЦК та СП до 1 грудня 2026 року.

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