Работники ТЦК и СП. Фото: Getty Images

Отсутствие звонка после доставления человека в территориальный центр комплектования не означает, что его близкие должны просто ждать. Родственники вправе выяснять местонахождение мужчины и обращаться за помощью, если связь с ним пропала. Внутренние правила работы ТЦК предусматривают уведомление доверенного лица о прибытии гражданина.

Соответствующие требования изложены в инструкции, утвержденной приказом Главнокомандующего ВСУ №423 от 6 октября 2026 года, сообщают Новини.LIVE.

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Согласно документу, дежурный должен зафиксировать время доставки человека, внести необходимые сведения в журнал и организовать телефонный звонок по указанному им номеру. Если связаться с родственником или другим доверенным лицом не удалось, попытки дозвониться должны повторяться. В помещениях ТЦК, где находятся доставленные граждане, предусмотрено непрерывное видеонаблюдение, а записи должны храниться не менее 30 дней.

Куда обращаться семье, если связи нет

Если человек перестал отвечать после доставления, родственникам рекомендуется не откладывать обращение в соответствующие службы. Связаться с ними можно по следующим номерам:

102 — полиция, чтобы сообщить об исчезновении связи и выяснить обстоятельства;

0 800 213 103 — система бесплатной правовой помощи;

1678 — горячая линия Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

При обращении стоит предоставить данные человека, сообщить, где и когда его видели в последний раз, а также описать обстоятельства доставления. Важно подавать и письменные заявления, сохраняя подтверждение их принятия.

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Инструкция также определяет требования к обращению с военнообязанными. Не допускаются угрозы, оскорбления, унижение человеческого достоинства и провоцирование конфликтов. У человека должна быть возможность конфиденциально общаться с адвокатом. Изымать телефон, ремень, шнурки и другие личные вещи без предусмотренных оснований нельзя.

Добровольная передача телефона на хранение не дает права просматривать его содержимое. В помещениях должны быть места для сидения, освещение, вентиляция, питьевая вода и доступ к туалету. Питание должно обеспечивать не менее 3500 килокалорий в сутки, а меню составляется на неделю.

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