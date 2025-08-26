Відео
Головна ТЦК Чоловік не прийшов до ТЦК, але суддя скасував його штраф

Чоловік не прийшов до ТЦК, але суддя скасував його штраф

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 03:32
На Закарпатті суд скасував штраф чоловікові, який не з'явився до ТЦК
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд Закарпатської області скасував постанову ТЦК про стягнення 17 тисяч гривень штрафу з чоловіка, який має другу групу інвалідності. У ТЦК звинуватили громадянина в тому, що він не з'явився до військкомату після отримання повістки поштою.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

На суді чоловік запевняв, що не отримував повістку й не знав про виклик до ТЦК. В судовому засіданні позивач наголосив, що не мав наміру ухилятися від виконання своїх обов'язків, оскільки має другу групу інвалідності. Він вважав штраф протиправним і звернувся до суду з вимогою його скасування.

Представник ТЦК пояснив, що повістку для уточнення даних було надіслано поштою, але вона повернулася із відміткою "адресат відсутній". Згідно з чинним законодавством, це вважається належним оповіщенням. 

Що вирішив суд

Суддя розглянувши справу та аргументи сторін, відмітив, що номер відправлення, вказаний у постанові, не зареєстрований у системі пошти. Крім того, суддя звернув увагу на значний часовий інтервал між датою потенційного відвідування ТЦК та датою складання постанови, що перевищує тримісячний строк.

Суддя скасував постанову ТЦК про сплату штрафу та закрив справу про адміністративне правопорушення. 

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті визнали винним військового з ТЦК, який силою затримав чоловіка. Той перебував у розшуку.

Також ми розповідали про те, що у Вінниці військовозобов'язаний проігнорував повістку. Суд виніс йому вирок.

суд штраф Закарпаття повістки ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
