У Вінниці чоловік не з'явився до ТЦК, щоб там служити й отримав вирок суду

Засідання суду. Ілюстраційне фото: pexels.com

Суд Вінницької області виніс вирок військовозобов'язаному, який ухилився від мобілізації. Він за станом здоров'я мав служити у ТЦК, але не з'явився по повістці.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовозобов'язаний був визнаний придатною до військової служби медичною комісією у тилових підрозділах, в тому числі у ТЦК. В березні того ж року він отримав повістку, але не з'явився.

На суді обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що отримав відстрочку від мобілізації через те, що його дружина перебувала за кордоном, а він виховував малолітню дитину. Хоча він стверджує, що мав документи на підтвердження відстрочки, але їх не зберіг.

Потім обвинувачений був доставлений до ТЦК. Там йому були надані документи для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яку він пройшов. В результаті, його направили до військової частини в Миколаївській області.

Обвинувачений стверджує, що його незаконно утримували та застосовували до нього насильство під час перевезення по різних військових частинах Миколаївської, Одеської та Вінницької областей. В усіх частинах він був відхилений через стан здоров'я.

Після цього йому знову вручили повістку, але він не з'явився, мотивуючи це тим, що його дружина їхала за кордон, а дитина захворіла.

Працівниця ТЦК пояснила суду, що згідно з висновками ВЛК обвинувачений був визнаний придатним до тилової служби й призначений до команди ТЦК. Після цього йому була надана ще одна повістка, за якою він не з'явився, що призвело до складання протоколу.

Рішення суду

Після розгляду матеріалів справи суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

