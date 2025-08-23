Видео
Главная ТЦК Мужчина не пришел по повестке для службы в ТЦК — приговор суда

Мужчина не пришел по повестке для службы в ТЦК — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 01:03
В Виннице мужчина не явился в ТЦК, чтобы там служить и получил приговор суда
Заседание суда. Иллюстрационное фото: pexels.com

Суд Винницкой области вынес приговор военнообязанному, который уклонился от мобилизации. Он по состоянию здоровья должен был служить в ТЦК, но не явился по повестке.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, военнообязанный был признан годным к военной службе медицинской комиссией в тыловых подразделениях, в том числе в ТЦК. В марте того же года он получил повестку, но не явился.

На суде обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что получил отсрочку от мобилизации из-за того, что его жена находилась за границей, а он воспитывал малолетнего ребенка. Хотя он утверждает, что имел документы в подтверждение отсрочки, но их не сохранил.

Затем обвиняемый был доставлен в ТЦК. Там ему были предоставлены документы для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), которую он прошел. В результате, его направили в воинскую часть в Николаевской области.

Обвиняемый утверждает, что его незаконно удерживали и применяли к нему насилие во время перевозки по разным воинским частям Николаевской, Одесской и Винницкой областей. Во всех частях он был отклонен по состоянию здоровья.

После этого ему снова вручили повестку, но он не явился, мотивируя это тем, что его жена уезжала за границу, а ребенок заболел.

Работница ТЦК пояснила суду, что согласно выводам ВВК обвиняемый был признан годным к тыловой службе и назначен в команду ТЦК. После этого ему была предоставлена еще одна повестка, по которой он не явился, что привело к составлению протокола.

Решение суда

После рассмотрения материалов дела суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

Напомним, недавно мы писали о военном, который унижал свою тещу. А также о задержании фейкового служащего ВСУ.

суд повестки ВВК ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
