Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Працівник ТЦК силою затримав чоловіка — як його покарав суд

Працівник ТЦК силою затримав чоловіка — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 11:51
На Закарпатті судили працівника ТЦК за затримання чоловіка — як покарали
Чоловік спілкується з працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: УНІАН

На Закарпатті судили працівника територіального центру комплектування, який силою затримав чоловіка, що перебував у розшуку. Військового визнали винним та покарали.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Ввечері 11 червня 2025 року в Ужгороді працівники ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення. Виявили чоловіка, що перебував у розшуку. Працівники центру комплектування повідомили військовозобов'язаному, що йому потрібно поїхати у ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Чоловік відмовився це робити.

Чоловіка затримав один з солдатів та силою посадив в автомобіль. Цей момент потрапив на камери. Як зазначають у вироку суду, відповідно до п. 16 постанови Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 встановлено, що затримання та доставлення до органів ТЦК та СП військовозобов'язаних, можуть здійснювати органи поліції. Відтак працівник центру комплектування порушив закон.

Вирок суду

Обвинувачений в суді зізнався у своїй провині. Чоловіка визнали винним у перевищенні службових повноважень. Його оштрафували на 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік повідомляв про переміщення працівників ТЦК. Через це йому присудили покарання.

Також ми розповідали про те, що у Вінниці військовозобов'язаний проігнорував повістку. Суд виніс йому вирок.

суд мобілізація ТЦК та СП затримання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації