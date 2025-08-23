На Закарпатті судили працівника ТЦК за затримання чоловіка — як покарали

Чоловік спілкується з працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: УНІАН

На Закарпатті судили працівника територіального центру комплектування, який силою затримав чоловіка, що перебував у розшуку. Військового визнали винним та покарали.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Ввечері 11 червня 2025 року в Ужгороді працівники ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення. Виявили чоловіка, що перебував у розшуку. Працівники центру комплектування повідомили військовозобов'язаному, що йому потрібно поїхати у ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Чоловік відмовився це робити.

Чоловіка затримав один з солдатів та силою посадив в автомобіль. Цей момент потрапив на камери. Як зазначають у вироку суду, відповідно до п. 16 постанови Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 встановлено, що затримання та доставлення до органів ТЦК та СП військовозобов'язаних, можуть здійснювати органи поліції. Відтак працівник центру комплектування порушив закон.

Вирок суду

Обвинувачений в суді зізнався у своїй провині. Чоловіка визнали винним у перевищенні службових повноважень. Його оштрафували на 17 тисяч гривень.

