Главная ТЦК Работник ТЦК силой задержал мужчину — как его наказал суд

Работник ТЦК силой задержал мужчину — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 11:51
На Закарпатье судили работника ТЦК за задержание мужчины — как наказали
Мужчина общается с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: УНИАН

На Закарпатье судили работника территориального центра комплектования, который силой задержал мужчину, находившегося в розыске. Военного признали виновным и наказали.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Вечером 11 июня 2025 года в Ужгороде работники ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению населения. Обнаружили мужчину, который находился в розыске. Работники центра комплектования сообщили военнообязанному, что ему нужно поехать в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Мужчина отказался это делать.

Мужчину задержал один из солдат и силой посадил в автомобиль. Этот момент попал на камеры. Как отмечают в приговоре суда, в соответствии с п. 16 постановления Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 года № 560 установлено, что задержание и доставку в органы ТЦК и СП военнообязанных, могут осуществлять органы полиции. Поэтому работник центра комплектования нарушил закон.

Приговор суда

Обвиняемый в суде признался в своей вине. Мужчину признали виновным в превышении служебных полномочий. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина сообщал о перемещении работников ТЦК. Из-за этого ему присудили наказание.

Также мы рассказывали о том, что в Виннице военнообязанный проигнорировал повестку. Суд вынес ему приговор.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
