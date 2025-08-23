На Закарпатті суд зняв штраф ТЦК з чоловіка через неналежне оформлення

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Районний суд Закарпатської області прийняв рішення про скасування постанови ТЦК щодо накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень на мешканця Закарпаття, який має другу групу інвалідності. Чоловіка оштрафували за те, що він не з'явився у ТЦК.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, позивач звернувся до суду з позовом про скасування штрафу, оскільки стверджував, що не отримав повістку від ТЦК і не знав про необхідність прийти до центру. Він запевнив суд, що не мав наміру ухилятися від виконання своїх обов'язків, враховуючи його інвалідність другої групи.

Представник ТЦК під час розгляду справи стверджував, що повістка була надіслана позивачу поштою для уточнення даних, але повернулася з відміткою "адресат відсутній". Відповідно до чинного законодавства, це вважається "належним оповіщенням".

Також представник ТЦК повідомив, що згодом працівник центру склав постанову, яка була надіслана позивачу поштою й отримана ним.

Рішення суду

Суддя розглянувши матеріали справи та аргументи сторін, прийшов до висновку, що належне оповіщення позивача не було здійснено. Зокрема, суддя вказав, що номер відправлення, зазначений у постанові ТЦК, не зареєстрований в системі пошти.

Крім того, суддя звернув увагу на те, що чоловік нібито мав прийти до ТЦК у листопаді 2024 року, але постанова була складена лише у травні 2025 року, що перевищує встановлений тримісячний строк.

На підставі вищезазначеного, суд скасував постанову ТЦК та закрив справу про адміністративне правопорушення.

Раніше повідомлялось, що на Одещині офіцер ТЦК пропонував родичам військового за хабар таємно вивезти його з місця проходження служби. Під час одержання коштів офіцера затримали.

А у Полтаві судили чоловіка, за те, що він надсилав в групу у Telegram повідомлення про переміщення патрулів ТЦК. Суд визначив, що це перешкоджало мобілізаційним заходам.