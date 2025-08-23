На Закарпатье суд снял штраф ТЦК с мужчины из-за ненадлежащего оформления

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Районный суд Закарпатской области принял решение об отмене постановления ТЦК о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен на жителя Закарпатья, который имеет вторую группу инвалидности. Мужчину оштрафовали за то, что он не явился в ТЦК.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, истец обратился в суд с иском об отмене штрафа, поскольку утверждал, что не получил повестку от ТЦК и не знал о необходимости прийти в центр. Он заверил суд, что не намеревался уклоняться от выполнения своих обязанностей, учитывая его инвалидность второй группы.

Представитель ТЦК при рассмотрении дела утверждал, что повестка была отправлена истцу по почте для уточнения данных, но вернулась с отметкой "адресат отсутствует". Согласно действующему законодательству, это считается "надлежащим оповещением".

Также представитель ТЦК сообщил, что впоследствии работник центра составил постановление, которое было направлено истцу по почте и получено им.

Решение суда

Судья рассмотрев материалы дела и аргументы сторон, пришел к выводу, что надлежащее оповещение истца не было осуществлено. В частности, судья указал, что номер отправления, указанный в постановлении ТЦК, не зарегистрирован в системе почты.

Кроме того, судья обратил внимание на то, что мужчина якобы должен был прийти в ТЦК в ноябре 2024 года, но постановление было составлено только в мае 2025 года, что превышает установленный трехмесячный срок.

На основании вышесказанного, суд отменил постановление ТЦК и закрыл дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области офицер ТЦК предлагал родственникам военного за взятку тайно вывезти его с места прохождения службы. Во время получения средств офицера задержали.

А в Полтаве судили мужчину, за то, что он посылал в группу в Telegram сообщения о перемещении патрулей ТЦК. Суд определил, что это препятствовало мобилизационным мероприятиям.