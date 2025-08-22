Тепер у Резерв+ можна сплатити ще один вид штрафу для військовозобов'язаних

Застосунок Резерв+. Ілюстративне фото: Міноборони

Згідно з нещодавніми оновленнями застосунку "Резерв+", громадянам надається можливість онлайн-сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Зокрема, тепер можна сплатити штраф за не постановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Про це повідомляє Міноборони України.

Реклама

Читайте також:

Як сплатити новий штраф

Як зазначають у міністерстві, тепер порядок дій такий:

Реклама

1. Завантажте та відкрийте додаток "Резерв+".

2. Перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" та подайте заяву про визнання порушення.

3. Територіальний центр комплектування (ТЦК) розгляне вашу заяву протягом трьох днів та надішле постанову. Після отримання постанов, у вас з'явиться можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн, що становить 50% від повної суми.

Терміни оплати:

Реклама

1. На сплату штрафу надається 20 днів з моменту отримання постанов.

2. У разі несвоєчасної оплати, штраф збільшиться до 17 000 грн (повна сума).

3. Якщо штраф не буде сплачено протягом наступних 20 днів, його розмір подвоїться і становитиме 34 000 грн.

У разі ігнорування штрафу з моменту винесення рішення (40 днів), справа буде передана до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна та транспорту, а також внесення до Єдиного реєстру боржників, нагадують у Міноборони.

До кінця серпня в "Резерв+" планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф онлайн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, чи достатньо лише реквізитів для сплати штрафу від ТЦК.