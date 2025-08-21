Відео
Головна Військова економіка Сплата штрафу через "Резерв+" — головні проблеми

Сплата штрафу через "Резерв+" — головні проблеми

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 05:32
Як сплатити штраф через Резерв+ - проблеми застосунку
"Резерв+", застосунок для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Штраф за порушення військового обліку можна сплатити через застосунок "Резерв+". Але для частини громадян це означає появу певних проблем.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Розшук залишається

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи існують проблемні місця у процесі сплати штрафу за порушення військового обліку через застосунок "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що справді є кілька проблем із цим процесом.

"По-перше, незважаючи на те, що визнання правопорушення та сплата штрафу означає неможливість складання протоколу, а саме із цією метою військовозобов'язаного повинні доставити в ТЦК, розшук все одно залишається", — підкреслив юрист.

З’являється новий розшук

Крім того, визнав Айвазян, у багатьох чоловіків після сплати штрафу за неявку по повістці дійсно зникає запис про порушення правил військового обліку, проте майже одразу з'являється вже запис про інше правопорушення.

"По-третє, деяким просто не надходить постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, в якій зазначені реквізити для сплати штрафу", — назвав ще одну проблему із "Резерв+" адвокат.

Загалом, резюмував Юрій Айвазян, оплата штрафу без проблем та зняття з розшуку більш гарантовані для військовозобов'язаних, які, зокрема, мають оформлену відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, чи достатньо лише реквізитів для сплати штрафу від ТЦК.

штраф порушення військовий облік військовозобов'язані резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
