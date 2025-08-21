Як сплатити штраф через Резерв+ - проблеми застосунку

"Резерв+", застосунок для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Штраф за порушення військового обліку можна сплатити через застосунок "Резерв+". Але для частини громадян це означає появу певних проблем.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук залишається

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи існують проблемні місця у процесі сплати штрафу за порушення військового обліку через застосунок "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що справді є кілька проблем із цим процесом.

"По-перше, незважаючи на те, що визнання правопорушення та сплата штрафу означає неможливість складання протоколу, а саме із цією метою військовозобов'язаного повинні доставити в ТЦК, розшук все одно залишається", — підкреслив юрист.

З’являється новий розшук

Крім того, визнав Айвазян, у багатьох чоловіків після сплати штрафу за неявку по повістці дійсно зникає запис про порушення правил військового обліку, проте майже одразу з'являється вже запис про інше правопорушення.

"По-третє, деяким просто не надходить постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, в якій зазначені реквізити для сплати штрафу", — назвав ще одну проблему із "Резерв+" адвокат.

Загалом, резюмував Юрій Айвазян, оплата штрафу без проблем та зняття з розшуку більш гарантовані для військовозобов'язаних, які, зокрема, мають оформлену відстрочку.

