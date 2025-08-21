Видео
Уплата штрафа через "Резерв+" — главные проблемы

Уплата штрафа через "Резерв+" — главные проблемы

Дата публикации 21 августа 2025 05:32
Как оплатить штраф через Резерв+ - проблемы приложения
"Резерв+", приложение для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Штраф за нарушение воинского учета можно оплатить через приложение "Резерв+". Но для части граждан это означает появление определенных проблем.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Розыск остается

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, существуют ли проблемные места в процессе уплаты штрафа за нарушение воинского учета через приложение "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что действительно есть несколько проблем с этим процессом.

"Во-первых, несмотря на то, что признание правонарушения и уплата штрафа означает невозможность составления протокола, а именно с этой целью военнообязанного должны доставить в ТЦК, розыск все равно остается", — подчеркнул юрист.

Появляется новый розыск

Кроме того, признал Айвазян, у многих мужчин после уплаты штрафа за неявку по повестке действительно исчезает запись о нарушении правил воинского учета, однако почти сразу появляется уже запись о другом правонарушении.

"В-третьих, некоторым просто не приходит постановление о привлечении к административной ответственности, в котором указаны реквизиты для уплаты штрафа", — назвал еще одну проблему с "Резерв+" адвокат.

В целом, резюмировал Юрий Айвазян, оплата штрафа без проблем и снятие с розыска более гарантированы для военнообязанных, которые, в частности, имеют оформленную отсрочку.

штраф нарушения военный учет военнообязанные резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
