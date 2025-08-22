Теперь в Резерв+ можно оплатить еще один вид штрафа для военнообязанных

Приложение Резерв+. Иллюстративное фото: Минобороны

Согласно недавним обновлениям приложения "Резерв+", гражданам предоставляется возможность онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. В частности, теперь можно оплатить штраф за не постановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Как оплатить новый штраф

Как отмечают в министерстве, теперь порядок действий следующий:

1. Загрузите и откройте приложение "Резерв+".

2. Перейдите в раздел "Штрафы онлайн" и подайте заявление о признании нарушения.

3. Территориальный центр комплектования (ТЦК) рассмотрит ваше заявление в течение трех дней и пришлет постановление. После получения постановлений, у вас появится возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн., что составляет 50% от полной суммы.

Сроки оплаты:

1. На уплату штрафа предоставляется 20 дней с момента получения постановлений.

2. В случае несвоевременной оплаты, штраф увеличится до 17 000 грн. (полная сумма).

3. Если штраф не будет уплачен в течение следующих 20 дней, его размер удвоится и составит 34 000 грн.

В случае игнорирования штрафа с момента вынесения решения (40 дней), дело будет передано в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества и транспорта, а также внесению в Единый реестр должников, напоминают в Минобороны.

До конца августа в "Резерв+" планируют добавить все другие виды нарушений правил воинского учета, за которые можно будет оплатить штраф онлайн.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, достаточно ли только реквизитов для уплаты штрафа от ТЦК.