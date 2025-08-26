Видео
Главная ТЦК Мужчина не пришел в ТЦК, но судья отменил его штраф

Мужчина не пришел в ТЦК, но судья отменил его штраф

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 03:32
На Закарпатье суд отменил штраф мужчине, который не явился в ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Закарпатской области отменил постановление ТЦК о взыскании 17 тысяч гривен штрафа с мужчины, который имеет вторую группу инвалидности. В ТЦК обвинили гражданина в том, что он не явился в военкомат после получения повестки по почте.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

На суде мужчина уверял, что не получал повестку и не знал о вызове в ТЦК. В судебном заседании истец отметил, что не намеревался уклоняться от выполнения своих обязанностей, поскольку имеет вторую группу инвалидности. Он считал штраф противоправным и обратился в суд с требованием его отмены.

Представитель ТЦК пояснил, что повестка для уточнения данных была отправлена по почте, но она вернулась с отметкой "адресат отсутствует". Согласно действующему законодательству, это считается надлежащим оповещением.

Что решил суд

Судья, рассмотрев, дело и аргументы сторон, отметил, что номер отправления, указанный в постановлении, не зарегистрирован в системе почты. Кроме того, судья обратил внимание на значительный временной интервал между датой потенциального посещения ТЦК и датой составления постановления, превышающий трехмесячный срок.

Судья отменил постановление ТЦК об уплате штрафа и закрыл дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье признали виновным военного с ТЦК, который силой задержал мужчину. Тот находился в розыске.

Также мы рассказывали о том, что в Виннице военнообязанный проигнорировал повестку. Суд вынес ему приговор.

суд штраф Закарпатье повестки ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
