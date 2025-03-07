Чоловіка судили за ухилення від мобілізації, попри самостійне виховання сина

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Хмельницькій області чоловік отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. Відомо, що його колишню дружину позбавили батьківських прав, тому він самостійно виховує сина.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Чоловік у липні минулого року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому вручили повістку, однак він не прийшов до ТЦК.

Під час судового засідання житель Хмельницької області частково визнав провину. Він розповів, що у паркані представники ТЦК залишили йому повістку. Згодом чоловік пішов до юриста та зібрав відповідні документи на отримання відстрочки. Однак його відправили на ВЛК.

Чоловік заявив, що відстрочки від мобілізації у нього немає, однак він самостійно виховує сина.

"У вересні 2024 року до Ярмолинецького районного суду Хмельницької області він подав позов про позбавлення матері його сина батьківських прав. Йому ніхто нічого не повідомляв, що для надання відстрочки необхідне рішення суду про позбавлення матері дитини батьківських прав. Ствердив, що повідомляв РТЦК про наявність на його утриманні неповнолітнього сина. Перед врученням бойової повістки він говорив юристу, що на його утриманні перебуває неповнолітній син", — йдеться у вироку.

Під час судового засідання мати обвинуваченого заявила, що саме вона в липні 2024 року не дозволила сину з'явитися до ТЦК. Вона наголосила, що чоловік самостійно виховує дитину, а мати дитини відвідує їх лише зрідка.

Десятирічний син зазначив, що мати разом із ним не проживає, він її бачив минулого року. За його словами, тато піклується про нього та матеріально утримує.

Що вирішив суд

Суд встановив, що в листопаді 2024 року матір дитини позбавили батьківських прав. А 20 лютого 2025 року чоловік отримав відстрочку від мобілізації.

Однак у липні минулого року чоловік не мав відстрочки від мобілізації. Його визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, ТЦК не дав відстрочку студенту польського університету. Внаслідок цього він подав позов до суду.

Також у Хмельницькому чоловіка судили за ухилення від військової служби. Він отримав повістку, проте не прибув до ТЦК.