Неявка за повісткою в ТЦК — хмельничанину винесли вирок

Молоток судді. Фото: Pexels

У Хмельницькому судили чоловіка за ухилення від військової служби. Він отримав повістку, але не з'явився у центрі комплектування в зазначений час.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

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Деталі справи

У березні 2024 року чоловік пройшов ВЛК. Його визнали придатним за станом здоров'я до проходження служби у війську. Після цього житель Хмельницького отримав повістку, але не прибув у вказаний час до ТЦК. Про причини неявки чоловік не повідомив.

Під час суду обвинувачений пояснив, що він боявся долучатись до війська та проходити службу, тому й не прийшов у центр комплектування в зазначений час. Суд зауважив, що об'єктивних причин, які б унеможливлювали виконання чоловіком військового обов'язку, не виявлено.

Вирок суду

У суді чоловік повністю визнав свою провину. Він щиро розкаявся, що розцінили як пом'якшувальну обставину. Суд призначив 27-річному хмельничанину покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області чоловік подав позов проти ТЦК. Військовозобов'язаний був заброньований, але його вирішили мобілізувати.

Також в Одеській області судили чоловіка, який відмовився стати на військовий облік. Він отримав повістку, але не з'явився у військкомат.