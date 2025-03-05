Неявка по повестке в ТЦК — хмельничанину вынесли приговор

Раскаялся, что не пришел в ТЦК — суд смягчил наказание мужчине
В Хмельницком судили мужчину за уклонение от военной службы. Он получил повестку, но не явился в центр комплектования в указанное время.
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.
Детали дела
В марте 2024 года мужчина прошел ВВК. Его признали годным по состоянию здоровья к прохождению службы в армии. После этого житель Хмельницкого получил повестку, но не прибыл в указанное время в ТЦК. О причинах неявки мужчина не сообщил.
Во время суда обвиняемый пояснил, что он боялся приобщаться к войску и проходить службу, поэтому и не пришел в центр комплектования в указанное время. Суд отметил, что объективных причин, которые бы делали невозможным выполнение мужчиной воинского долга, не обнаружено.
Приговор суда
В суде мужчина полностью признал свою вину. Он искренне раскаялся, что расценили как смягчающее обстоятельство. Суд назначил 27-летнему хмельничанину наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Черновицкой области мужчина подал иск против ТЦК. Военнообязанный был забронирован, но его решили мобилизовать.
Также в Одесской области судили мужчину, который отказался стать на воинский учет. Он получил повестку, но не явился в военкомат.
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