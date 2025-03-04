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На Буковині мобілізований виграв суд у ТЦК — як це вдалось

4 березня 2025 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
Суд скасував мобілізацію мешканця Чернівецької області, адже він мав бронювання, хоча в ТЦК його хотіли призвати на службу
Суддя на засідання. Ілюстративне фото: pexels.com
Микола Кондратюк - Редактор

У Чернівецькій області суд скасував призов на військову службу працівника агрохолдингу, який мав бронювання. Його змусили пройти ВЛК та намагались мобілізувати у ТЦК.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Мобілізований громадянин звернувся до суду з позовом про скасування наказу про його призов на військову службу та висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Позивач, який працював водієм в агрохолдингу, мав відстрочку, чинну до листопада 2024 року. Попри це, у вересні 2024 року територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) направив його на ВЛК, де його визнали придатним до військової служби та мобілізували. Позивач стверджував, що медичний огляд не проводився.

Представник ТЦК зазначив у відповіді на позовну заяву, що позивач не подав документів, що підтверджують право на відстрочку.

Рішення суду

Суддя розглянувши справу, визнав, що ТЦК самостійно зобов'язані перевіряти право військовозобов'язаних на отримання відстрочок. Враховуючи повідомлення позивача про наявність бронювання та відсутність доказів проведення такої перевірки з боку ТЦК, суддя визнав наказ про призов протиправним і скасував його.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть ТЦК надсилати повістки чоловікам, які перебувають за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.

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