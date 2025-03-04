Суд отменил мобилизацию жителя Черновицкой области, ведь он имел бронирование, хотя в ТЦК его хотели призвать на службу

Судья на заседании. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черновицкой области суд отменил призыв на военную службу работника агрохолдинга, который имел бронирование. Его заставили пройти ВВК и пытались мобилизовать в ТЦК.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мобилизованный гражданин обратился в суд с иском об отмене приказа о его призыве на военную службу и заключения военно-врачебной комиссии (ВВК). Истец, который работал водителем в агрохолдинге, имел отсрочку, действующую до ноября 2024 года. Несмотря на это, в сентябре 2024 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) направил его на ВВК, где его признали годным к военной службе и мобилизовали. Истец утверждал, что медицинский осмотр не проводился.

Представитель ТЦК отметил в ответе на исковое заявление, что истец не подал документов, подтверждающих право на отсрочку.

Решение суда

Судья рассмотрев дело, признал, что ТЦК самостоятельно обязаны проверять право военнообязанных на получение отсрочек. Учитывая сообщение истца о наличии бронирования и отсутствие доказательств проведения такой проверки со стороны ТЦК, судья признал приказ о призыве противоправным и отменил его.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли ТЦК присылать повестки мужчинам, которые находятся за границей.

Добавим, мы сообщали о том, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.