Мужчину судили за уклонение от мобилизации, несмотря на самостоятельное воспитание сына

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Хмельницкой области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Известно, что его бывшую жену лишили родительских прав, поэтому он самостоятельно воспитывает сына.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина в июле прошлого года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Ему вручили повестку, однако он не пришел в ТЦК.

Во время судебного заседания житель Хмельницкой области частично признал вину. Он рассказал, что в заборе представители ТЦК оставили ему повестку. Впоследствии мужчина пошел к юристу и собрал соответствующие документы на получение отсрочки. Однако его отправили на ВВК.

Мужчина заявил, что отсрочки от мобилизации у него нет, однако он самостоятельно воспитывает сына.

"В сентябре 2024 года в Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области он подал иск о лишении матери его сына родительских прав. Ему никто ничего не сообщал, что для предоставления отсрочки необходимо решение суда о лишении матери ребенка родительских прав. Утверждал, что сообщал РТЦК о наличии на его иждивении несовершеннолетнего сына. Перед вручением боевой повестки он говорил юристу, что на его иждивении находится несовершеннолетний сын", — говорится в приговоре.

Во время судебного заседания мать обвиняемого заявила, что именно она в июле 2024 года не позволила сыну явиться в ТЦК. Она подчеркнула, что мужчина самостоятельно воспитывает ребенка, а мать ребенка посещает их лишь изредка.

Десятилетний сын отметил, что мать вместе с ним не проживает, он ее видел в прошлом году. По его словам, папа заботится о нем и материально содержит.

Что решил суд

Суд установил, что в ноябре 2024 года мать ребенка лишили родительских прав. А 20 февраля 2025 года мужчина получил отсрочку от мобилизации.

Однако в июле прошлого года мужчина не имел отсрочки от мобилизации. Его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, ТЦК не дал отсрочку студенту польского университета. Вследствие этого он подал иск в суд.

Также в Хмельницком мужчину судили за уклонение от военной службы. Он получил повестку, однако не прибыл в ТЦК.