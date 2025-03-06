В Україні ТЦК мобілізував до ЗСУ громадянина Росії — що вирішив суд

Військовий біля автівки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Івано-Франківській області посадовець Територіального центру комплектування (ТЦК) мобілізував громадянина Росії до лав Збройних сил України. Суд вирішив покарати підполковника.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що тимчасово виконуючий обов’язки начальника ТЦК відправив на військово-лікарську комісію (ВЛК) чоловіка, який не мав українського громадянства. Крім того, посадовець поставив іноземця на військовий облік і включив до списків мобілізованих для відправки у військову частину.

Про незаконну мобілізацію стало відомо після того, як наречена громадянина РФ подала скаргу до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Після цього щодо посадовця ТЦК відкрили адміністративне провадження за перевищення службових повноважень.

Судом встановлено, що офіцер мав усю необхідну інформацію про статус чоловіка. Однак, знаючи що той не підлягає мобілізації, він все ж наказав направити іноземця на ВЛК і включити до складу військовослужбовців.

Рішення суду

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав винним посадовця ТЦК у перевищенні службових повноважень та призначив підполковнику штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше ТЦК відмовив студенту польського університету у відстрочці від мобілізації. Чоловік подав позов до суду.

А в Хмельницькому судили чоловіка за ухилення від військової служби.