В Украине ТЦК мобилизовал в ВСУ гражданина России — что решил суд

ТЦК мобилизовал гражданина РФ — что решил суд
В Ивано-Франковской области служащий Территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина России в ряды Вооруженных сил Украины. Суд решил наказать подполковника.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что временно исполняющий обязанности начальника ТЦК отправил на военно-врачебную комиссию (ВВК) мужчину, который не имел украинского гражданства. Кроме того, чиновник поставил иностранца на воинский учет и включил в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть.
О незаконной мобилизации стало известно после того, как невеста гражданина РФ подала жалобу в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. После этого в отношении военнослужащего ТЦК открыли административное производство за превышение служебных полномочий.
Судом установлено, что офицер имел всю необходимую информацию о статусе мужчины. Однако, зная что тот не подлежит мобилизации, он все же приказал направить иностранца на ВВК и включить в состав военнослужащих.
Решение суда
Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал виновным должностное лицо ТЦК в превышении служебных полномочий и назначил подполковнику штраф в размере 17 тысяч гривен.
Ранее ТЦК отказал студенту польского университета в отсрочке от мобилизации. Мужчина подал иск в суд.
А в Хмельницком судили мужчину за уклонение от военной службы.
Читайте Новини.LIVE!