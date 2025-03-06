В Украине ТЦК мобилизовал в ВСУ гражданина России — что решил суд

Военный возле машины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Ивано-Франковской области служащий Территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина России в ряды Вооруженных сил Украины. Суд решил наказать подполковника.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что временно исполняющий обязанности начальника ТЦК отправил на военно-врачебную комиссию (ВВК) мужчину, который не имел украинского гражданства. Кроме того, чиновник поставил иностранца на воинский учет и включил в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть.

О незаконной мобилизации стало известно после того, как невеста гражданина РФ подала жалобу в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. После этого в отношении военнослужащего ТЦК открыли административное производство за превышение служебных полномочий.

Судом установлено, что офицер имел всю необходимую информацию о статусе мужчины. Однако, зная что тот не подлежит мобилизации, он все же приказал направить иностранца на ВВК и включить в состав военнослужащих.

Решение суда

Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал виновным должностное лицо ТЦК в превышении служебных полномочий и назначил подполковнику штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее ТЦК отказал студенту польского университета в отсрочке от мобилизации. Мужчина подал иск в суд.

А в Хмельницком судили мужчину за уклонение от военной службы.