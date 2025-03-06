ТЦК відмовив у відстрочці студенту — яке рішення ухвалив суд

Молоток судді. Фото: Pexels

Центр комплектування відмовив студенту польського університету надати відстрочку від мобілізації. Чоловік подав позов проти ТЦК до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Буковинець у жовтні 2024 року вступив в Університет внутрішньої безпеки у місті Лодзь. У листопаді чоловік вирішив зробити відстрочку від мобілізації, оскільки це передбачено для студентів. Він надіслав у ТЦК всі документи та заяву поштою, але в наданні відстрочки йому відмовили.

Центр комплектування заявив, що чоловік повинен особисто звернутись до них та подати оригінали усіх документів. Студент вирішив, що такі дії ТЦК не є законними, тому подав позов у суд.

Суд встановив, що чоловік дійсно має право на отримання відстрочки, оскільки він має перший рівень вищої освіти (бакалавр), а зараз здобуває диплом магістра. До того ж суд не погодився з тим, що для отримання відстрочки необхідно особисто прибути у ТЦК.

Рішення суду

Як зазначається в судовому рішенні, у листі відповідача не наведено жодних правових підстав щодо відмови у наданні відстрочки позивачу. Відтак суд визнав протиправною відмову ТЦК та зобов'язав видати позивачу відповідний документ.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині суд вирішив скасувати штраф військовозобов'язаному. Це сталося через те, що у повістці була помилка.

Також у Хмельницькому судили чоловіка, який ухилився від військової служби. Він отримав повістку, але не з'явився у центрі комплектування.