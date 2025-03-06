ТЦК отказал в отсрочке студенту — какое решение принял суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

Центр комплектования отказал студенту польского университета предоставить отсрочку от мобилизации. Мужчина подал иск на ТЦК в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Буковинец в октябре 2024 года поступил в Университет внутренней безопасности в городе Лодзь. В ноябре мужчина решил сделать отсрочку от мобилизации, поскольку это предусмотрено для студентов. Он прислал в ТЦК все документы и заявление по почте, но в предоставлении отсрочки ему отказали.

Центр комплектования заявил, что мужчина должен лично обратиться к ним и подать оригиналы всех документов. Студент решил, что такие действия ТЦК не являются законными, поэтому подал иск в суд.

Суд установил, что мужчина действительно имеет право на получение отсрочки, поскольку он имеет первый уровень высшего образования (бакалавр), а сейчас получает диплом магистра. К тому же суд не согласился с тем, что для получения отсрочки необходимо лично прибыть в ТЦК.

Решение суда

Как отмечается в судебном решении, в письме ответчика не приведено никаких правовых оснований для отказа в предоставлении отсрочки истцу. Поэтому суд признал противоправным отказ ТЦК и обязал выдать истцу соответствующий документ.

Напомним, ранее в Хмельницкой области суд решил отменить штраф военнообязанному. Это произошло из-за того, что в повестке была ошибка.

Также в Хмельницком судили мужчину, который уклонился от военной службы. Он получил повестку, но не появился в центре комплектования.