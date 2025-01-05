У Хмельницькій області чоловіка засудили за ігнорування повісток

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Хмельницькій області чоловік ігнорував повістки до територіального центру комплектування та на проходження військово-лікарської комісії. Спочатку його було визнано тимчасово непридатним, однак згодом рішення скасували. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У травні 2023 року чоловік пройшов медичний огляд, де його визнали тимчасово непридатним до військової служби до липня.

Згодом йому було запропоновано отримати повістку з визначеним терміном прибуття для відправки у складі команди у військову частину та проходження військової служби. Чоловік проігнорував документ.

У жовтні працівники ТЦК вручили обвинуваченому під особистий підпис повістку з метою проходження повторної військово-лікарської комісії. Однак він знову не прибув.

А у листопаді йому знову було запропоновано отримати повістку для проходження військової служби. Чоловік відмовився, про що складено акт.

Під час судового засідання обвинувачений не визнав своєї провини, показавши суду, що спочатку отримав повістку для уточнення облікових даних від представника ТЦК.

"За вказаною повісткою прибув до ТЦК та СП, уточнив свої дані і отримав повістку на проходження ВЛК. Протягом двох тижнів проходив медичний огляд, зробив дообстеження, в нього були грижі з 17-18 років, внаслідок чого було загострення хвороби. Всі медичні документи надавав ВЛК. Також він пройшов обстеження у дерматолога. Йому надали висновок ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби. Прийшов до ТЦК, щоб отримати посвідчення, але йому сказали, що треба їхати до обласного ТЦК для підтвердження діагнозу, він попросився поїхати пізніше", — йдеться у вироку.

Обвинувачений заявив, що не погоджується із рішенням обласної ВЛК про скасування висновку про тимчасову непридатність до військової служби.

Прокурор запропонував чоловіку знову поїхати до обласної ВЛК і пройти медичний огляд, щоб підтвердити тимчасову непридатність до військової служби. Він спочатку погодився, але коли працівник ТЦК виписав направлення, обвинувачений засумнівався і вважав, що йому намагаються знову вручити бойову повістку, тому не з`явився.

Голова ВЛК підтвердила, що чоловіка було визнано тимчасово непридатним на два місяці. Однак через зміни в законодавстві, почали переглядати рішення місцевих ВЛК стосовно тимчасово непридатних військовозобов`язаних осіб.

Мешканця Хмельниччини направляли для проходження обласної комісії ВЛК для підтвердження діагнозу, однак він не з'являвся. Внаслідок цього висновок не було підтверджено.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, військовозобов'язаний надіслав до ТЦК документи для отримання відстрочки від мобілізації, але їх не розглянули. У відповідь чоловік подав позов до суду.

Також на Прикарпатті чоловіка, якого було заброньовано, незаконно мобілізували працівники ТЦК. Суд визнав їх дії неправомірними.