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ТЦК мобілізував заброньованого чоловіка — що вирішив суд

4 січня 2025 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
ТЦК мобілізував заброньованого — суд виніс вирок у справі
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Прикарпатті працівники територіального центру комплектування незаконно мобілізували чоловіка, який був заброньований. Суд став на сторону мобілізованого та визнав дії ТЦК неправомірними.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік подав позов в Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Він був заброньований, оскільки працював на залізниці, однак працівники ТЦК та СП мобілізували його. Чоловік зазначив, що працює на залізниці понад 10 років і підприємство його забронювало. Позивач звернувся до центру комплектування, оскільки в реєстрі не відображалась інформація про термін дії його бронювання. Натомість працівники ТЦК та СП мобілізували його.

Як зазначив на своє виправдання представник ТЦК, у чоловіка під час мобілізації відстрочка закінчилася. Він додав, що в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів не було вказано, що чоловік є працівником залізниці.

Рішення суду

Суддя розглянув докази та аргументи сторін. Встановили, що на момент мобілізації позивач дійсно мав чинну відстрочку.

Суд зазначив, що працівники ТЦК повинні були перевірити право на відстрочку перед мобілізацією. Позов чоловіка задовольнили — мобілізацію визнали протиправною, а наказ про призов скасували. Військову частину зобов'язали звільнити чоловіка з військової служби.

Нагадаємо, одесит отримав повістку, але не прийшов на військово-лікарську комісію. Жодних причин свого вчинку він не пояснив. Тепер чоловікові доведеться платити штраф.

У суді розглянули справу щодо мешканця села Колодяжне, що на Волині. Чоловік під час конфлікту з працівниками ТЦК дістав ножа.

суд Івано-Франківськ мобілізація ТЦК та СП військова служба судові рішення

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