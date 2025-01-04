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На Волині судили чоловіка, який дістав ножа під час сварки з ТЦК

4 січня 2025 07:25
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Волині судили чоловіка за погрозу ножем працівникам ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото ілюстративне: скриншот
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У суді розглянули справу щодо мешканця села Колодяжне. Він під час конфлікту з працівниками ТЦК дістав ножа. 

Про це повідомляє Ковель Media.

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Деталі інциденту

У селі Колодяжне, неподалік автозаправки "WOG", стався конфлікт між місцевим мешканцем, представниками поліції і військовослужбовцями територіального центру комплектування (ТЦК). Інцидент завершився судовим розглядом, який відбувся в Ковельському міськрайонному суді.

За даними слідства, 23 грудня 2024 року близько 12:00 обвинувачений чоловік, який офіційно ніде не працює, вступив у словесну перепалку з представниками поліції та ТЦК.

Він виражався нецензурно, що було кваліфіковано за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення як дрібне хуліганство. Під час конфлікту чоловік дістав ніж, пояснивши це потребою захистити себе від, на його думку, неправомірних дій військовослужбовців і поліцейських. Крім того, він зазначив, що бачив у руках одного з військових газовий балончик.

У суді обвинувачений частково визнав свою провину. Він заявив, що конфлікт виник через відмову пред’явити документи, які посвідчують особу, та військово-облікові документи, після чого йому пригрозили затриманням. Чоловік наполягав, що його дії були актом самозахисту, хоча визнав можливе перевищення меж допустимого.

Рішення суду

Суддя постановив, що матеріали справи, включаючи відео- та письмові докази, не підтверджують умисного порушення громадського порядку з хуліганськими мотивами. Грубі висловлювання чоловіка були наслідком його незгоди з вимогами поліцейських, а не проявом хуліганства. Через це провадження у справі закрили через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Адміністративні матеріали передали Ковельському районному управлінню поліції для подальшого розгляду.

Нагадаємо, у Київській області засудили двох чоловіків за серію крадіжок у селах.

А у Львові суд покарав чоловіка за викрадення самоката Bolt.

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